Uwe Donath hält Kontakt zur alten Heimat in Brühl

Brühl. 2021 werden es 30 Jahre, seit Uwe Donath die Gemeindeverwaltung der Hufeisengemeinde in Richtung Bodensee verlassen hat, wo er seit vielen Jahren in verantwortlicher Position bei der Volkshochschule (VHS) tätig ist. Der heute 61-Jährige war damals in Brühl als erster Kulturverantwortlicher der Vorgänger von Lothar Ertl. Auch in Oftersheim, wo er aufgewachsen ist, und in Schwetzingen, wo er unter anderem als Organisator von legendären Skifreizeiten engagiert war, hat er Spuren hinterlassen. Im Interview mit unserer Zeitung blickt er auf alte Zeiten zurück und erzählt, wie es ihm heute geht.

Zuerst einmal: Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten?

1983 und 1984 organisierte Donath die bis heute legendären Skifreizeiten für den TV Schwetzingen – hier zelebriert er ein abendliches Unterhaltungsprogramm. © Lin

Uwe Donath: Mir geht es gut, ich versuche immer, die gute Seite des Lebens zu finden, wenn mal etwas nicht so gut läuft. In den vergangenen 15 Monaten habe ich einige Innovationen für unsere Produktpalette entwickelt, diese Menge und diese Qualität wäre ohne Krise nicht so üppig ausgefallen. Außerdem habe ich die Kurzarbeit genutzt und mich persönlich weitergebildet.

Seit wann genau sind Sie in Radolfzell? Wie kam es dazu, von Brühl an den Bodensee zu gehen?

Donath: 1991 bin ich von der Gemeinde Brühl, wo ich für die Kulturarbeit zuständig war, nach Radolfzell gewechselt. Dort hatte ich die Position des persönlichen Referenten von Oberbürgermeister Günter Neurohr inne. Da wir als Große Kreisstadt damals keinen Bürgermeister hatten, lief der ganze Geschäftsbereich über das OB-Sekretariat, also meinen Schreibtisch – eine erfahrungsreiche, arbeitsintensive und sehr interessante Zeit war das. 1996 wechselte ich dann innerhalb der Stadtverwaltung auf die Stelle der VHS-Leitung, die ich bis heute bekleide. 2016 hat die Volkshochschule Radolfzell mit der VHS Konstanz-Singen fusioniert, die Hauptstelle Radolfzell leite ich. Über 16 Jahre habe ich zudem die Region Hochrhein-Bodensee im Vorstand des VHS-Verbandes Baden-Württemberg vertreten.

Haben Sie noch Verbindungen in die Kurpfälzer Heimat?

Donath: Ja, ich habe noch viele Freunde in Oftersheim, Brühl und Schwetzingen, wir treffen uns gelegentlich und ich freue mich immer über Besuch aus der Kurpfalz oder wenn ich selbst mal wieder „heimkomme“.

Was vermissen Sie aus der alten Heimat?

Donath: Den direkten Kontakt mit meinen Freunden.

Welche Erinnerungen sind Ihnen besonders haften geblieben? Die Jugend in Oftersheim, die Skifreizeiten in Schwetzingen, die Arbeit in Brühl?

Donath: Ich habe durch den Sport viele nette Kontakte, mit denen ich schöne Momente erleben durfte. In Oftersheim bin ich aufgewachsen, in Brühl habe ich etliche Jahre gearbeitet und gewohnt. Mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck habe ich bis heute guten Kontakt, wir kennen uns aus der Schulzeit im Hebel-Gymnasium.

Was schätzen und genießen Sie in der neuen Heimat am Bodensee?

Donath: In Radolfzell bin ich in elf Vereinen Mitglied, habe mich über 40 Jahre als Übungsleiter in verschiedenen Turnvereinen ehrenamtlich eingebracht, habe in verschiedenen Vorständen mitgearbeitet, bin beim Musikverein Güttingen aktiv als Tenorhornist tätig, lebe hier in einer fast intakten Naturlandschaft mit einem enormen Freizeitwert. Und natürlich meine Arbeit, die mir immer noch viel Spaß macht. Auch hier habe ich viele Freunde gefunden, leider ist durch die Corona-Geschichte nicht alles möglich, aber hoffen wir mal, dass es wieder besser wird.

Sie waren immer ein Mensch, der in vielen Vereinen, in der Gesellschaft vernetzt und engagiert war . . .

Donath: Ja klar, 1996 habe ich mich in Radolfzell dem bürgerschaftlichen Engagement angeschlossen und seitdem im sozialen und kulturellen Bereich ehrenamtlich mitgewirkt. Und dass ich im Sport und im Musikverein tätig bin, habe ich ja gerade schon erwähnt.

Wie hat sich die Arbeit in Corona-Zeiten verändert?

Donath: Ich sehe immer zwei Seiten: Das nicht so Gute ist, dass sich das Verhalten vieler Menschen zum Negativen verändert hat. Ich sehe mit Sorge, dass viele sich rücksichtsloser verhalten. Auch und gerade in der Politik fehlt Fairness und Anstand. Über die Parteigrenzen hinweg, sowohl in den Gemeinderäten, in den Landtagen und im Bundestag wird dazwischengequakt und reingerufen – einfach dumm und ohne Respekt. Wie soll da eine vernünftige Lösung gemeinsam erarbeitet werden? Ich wünsche mir hier mehr Respekt und Anstand von allen. Dann können wir es schaffen.

Die gute Seite ist, dass ich mein Leben in dieser Zeit entschleunigt habe, 14 Monaten war ich in Kurzarbeit. Ich habe für mich neben der persönlichen Fortbildung und Weiterentwicklung im privaten Bereich Zeit gehabt, um wieder mehr im Garten zu arbeiten, mich fit zu halten, zu musizieren über Zoom und mich auch mal als Hobbykoch zu probieren.

Zum Schluss: Gibt es noch einen Gruß in die alte Heimat?

Donath: Sicher. Ich wünsche meinen Freunden sowie denen, die mich kennen, und allen Lesern der Schwetzinger Zeitung alles Gute und bleibt gesund. Auf Wiedersehen und bis bald.