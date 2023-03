Väter im Zwergenland

Brühl. Erfahrungen in der Natur werden für Kinder immer seltener. Dabei erleben sie in der Natur eine Vielfalt an Formen, Oberflächen, Gerüchen und somit eine ganz besondere Lernumgebung. In der Natur spielen bedeutet für Kinder Vielfalt, Kreativität, Experimentieren. Darüber ist sich die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Bernhard, Melanie Kupka, und ihr Team einig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Genau das können wir unseren Kindern in unserem Zwergenland bieten, jedoch benötigt dies erst mal eine Renovierung“, bilanziert die Erzieherin. Dazu hätten sich in den vergangenen Tagen einige fleißige Papas als Unterstützung bereiterklärt.

Im Vorfeld wurde viel geplant, organisiert, eingekauft und gespendet. Der Plan am Ende der Planung war es, einen sicheren und trockenen Unterstand für die Kinder zu haben, neue Spielangebote aufzubauen und alte zu entsorgen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Porträt Plankstadter Willi Barth ist ausgebildeter Fahrradguide Mehr erfahren Reproduktionsbiologie Ohne Erbgut einer Mutter: Mäuse-Babys mit zwei Vätern Mehr erfahren

Durch die Vorarbeit von Hausmeister Klausdiusz Dannheisig, der zuvor gespendete Pflastersteine besorgt und verlegt hatte sowie einen Carport einbetonierte, konnten die Väter bei ihrer Arbeit auf ein solides Fundament aufbauen. Zusammen mit Kurt und Helmut Ding hatte er die Steine schnell verladen und an Ort und Stelle gebracht.

So ging es am Arbeitstag der Väter direkt ans Eingemachte. Eine große Ladung Splitt, zwölft Quadratmeter Pflastersteine, drei Kübel Sand und 750 Kilogramm Holzhackschnitzel mussten abgeladen und entsprechend verteilt werden. Mit vielen Händen und geballter Kraft war dies schnell erledigt.

Weiter ging es mit schwerem Werkzeug an den betonierten Barfußpfad. Er war in den vergangenen Monaten kaum noch genutzt worden, weil er an vielen Stellen eine Gefahr für die Kinder darstellte – somit musste er für neue Ideen weichen.

Die Kreativität der Planer und Ausführenden war sehr groß, als es um Möbelbau und Spielzeugbau aus Europaletten ging. So wurde im Handumdrehen ein begehbares Häuschen errichtet, das auf Anhieb allen gefiel.

Außerdem wurde der Carport gestrichen, Erde umgehoben, Efeu entfernt, Bauschutt sortiert und ein Tipi gebaut. Für die Verpflegung der starken Helfer wurde selbstverständlich auch gesorgt, sodass niemanden die Kraft ausgehen konnte.

„Nach den ganzen Arbeiten können wir ein neues Projekt angehen und einen Zwergenlandmonat für die Kinder anbieten, in dem sie vier Wochen als Außengruppe den Garten erkunden dürfen“, bilanzierte Melanie Kupka und sagte allen Spendern – der Firma Goos, der Firma Mummert Haus- Hof-Gartenservice, der CDU für die Spende aus der Christbaumaktion, Andreas Krupp, Klaudiusz Dannheisig und Christian Kupka – Dank für die großzügige Unterstützung, um das Zwergenland zu einem Erlebnisraum gestalten zu können. zg/ras