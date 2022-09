Vakzine spontan nachgeordert

Brühl. „Ich freue mich sehr, dass die von uns initiierte Impfaktion auf so großes Interesse gestoßen ist“, lautete die Zwischenbilanz von Bürgermeister Dr. Ralf Göck, als er die Aktion mit dem Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises Mittwochmittag besuchte.

Schon bei den Voranmeldungen war der große Erfolg vorauszuahnen, doch als die ersten 100 der mitgebrachten 120 Dosen an verschiedenen Vakzine gespritzt worden waren, musste noch spontan nachgeordert werden, damit auch die vielen wartenden Impfwilligen, die zur zweiten Halbzeit ohne Termin in die Gemeinschaftsräume des Betreuten Wohnens in der Hauptstraße gekommen waren, noch versorgt werden konnten.

„Ohne die gute Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen Helfern des Impfteams und der freiwilligen des Pflegedienstes Triebskorn um Gazmend Wiedmaier und Karin Lieb wäre das alles gar nicht zu stemmen“, lobte der Bürgermeister die vielen Aktiven, die den reibungslosen Ablauf garantierten. Es kam zwar trotz der Anmeldungen zu kleineren Verzögerungen, doch am Ende lief es „wie das berühmte Brezelbacken“, so ein Mitarbeiter des Impfteams, der sich voll des Lobes zeigte. Eine Impfwillige hatte einen besonderen Vorteil durch den Vor-Ort-Termin, denn die Bewohnerin der Anlage ist bettlägerig – kurzerhand besuchte sie das Impfteam in ihrer Wohnung.

„Dieser erneute Erfolg der Impfaktion gibt uns mit unserer Vorgehensweise recht“, freut sich Göck und plant schon die nächste Aktion in drei Monaten. ras