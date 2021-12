Vampir spielt erst im Mai am Klavier

Brühl. Thomas Borchert kommt als Vampir am Klavier erst am Dienstag, 31. Mai, um 20 Uhr in die Festhalle. Wegen der Pandemie ist die Veranstaltung ins Jahr 2022 verlegt worden. In seinem neuen Soloprogramm blickt Deutschlands vielseitigster Musicalstar auf seine nunmehr über 30 Jahre währende Karriere auf den Musicalbühnen Europas zurück, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angefangen bei seiner ersten Rolle, dem „Rum Tum Tugger“ in Cats, lässt der Ausnahmekünstler, sich selbst am Klavier begleitend, alle Stationen seines beispiellosen Werdegangs im Musiktheater Revue passieren. Neben seiner Paraderolle, dem „Graf von Krolock“ aus „Tanz der Vampire“, stehen Songs aus „Dracula“, der „Rocky Horror Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, „Die Buddy Holly Story“, „Les Miserables“ und viele mehr auf dem Programm! Durch den Abend führt Herr Graf von Krolock, Vollblut-Entertainer seit über 400 Jahren.

Selbstverständlich gilt die dann aktuelle Corona-Verordung des Landes Baden-Württemberg. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Am Eingang zum Veranstaltungsort muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. Außerdem sind alle Tickets personalisiert und eine Übertragung an andere Personen ist nicht möglich. Ein Ausweisdokument muss vorgezeigt werden. Es gilt Maskenpflicht am Eingang und bei der Warnstufe und bei der Alarmstufe im gesamten Gebäude und die gesamte Zeit. zg

Info: Karten gibt es für 22 bis 25 Euro unter Telefon 06202/2 00 30 oder online unter www.bruehl-baden.reservix.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2