Der Satz über die Bedeutung von Geschichtswissen für eine gelingende und vor allem anständige Zukunft erscheint allzu oft in Phrasennähe. Doch das, und das wurde mit der Lesung „Abraham, Ismael und Issak in Auschwitz“ in der Volkshochschule (VHS) einmal mehr überdeutlich, geschieht zu Unrecht. Der gedankliche Schluss nach rund 45 Minuten mit den beiden Schülern Sevita Mansori von der

...