Verdächtige Wurststücke: Hundebesitzer in Rohrhof sollten wachsam sein

Brühl. Am Mittwoch tauchten sie wieder auf: Kleine Wurststücke, in die von Unbekannten weiße Tabletten gedrückt wurden. Diese Hundeköder werden dann vor allem in Rohrhof am Rand zum Schutzgebiet ausgelegt.

Der erste Fund war am Dienstag, 11. Januar, als die Wurststücke im Bereich Promenadenweg und Am Altpörtel von Spaziergängern entdeckt und eingesammelt wurden. Eine zweite Charge tauchte am Donnerstag, 20. Januar, in der Gartenstraße auf. Auch diese eventuell giftigen Wurststücke wurden eingesammelt und der Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wurst mit weißen Pillen präpariert wird aktuell in Rohrhof ausgelegt. © sbr-wurst

Hundebesitzern wird geraten, in diesem Bereich mit ihren Vierbeinern besonders vorsichtig zu sein. „Haltet die Augen auf und passt auf eure Hunde auf“, heißt es in den Netzwerken. ras