Vereine dürfen Essen „to go“ anbieten

Im Vorfeld des Feiertages am 13. Mai erreichten die Gemeindeverwaltung zahlreiche Anfragen zur Thematik „Essensverkauf ,to go’ durch Vereine“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Zulässigkeit wurde bei den Landratsämtern, aber auch bei den Städten und Gemeinden unterschiedlich bewertet. Auch Parteien tragen durch ihre eigene Auslegung der rechtlichen Vorgaben zu einer gewissen Verunsicherung vor Ort bei. Die Geschäftsstelle des Gemeindetags habe bei entsprechenden Anfragen bisher die Auffassung vertreten, dass die „Privilegierung“ des Paragrafen 13 der Corona-Verordnung nur für das Gastgewerbe gelte und deshalb keine Rechtsgrundlage für entsprechende Angebote von Vereinen darstellen könne.

Gleichwohl habe die Gemeinde das Sozialministerium um eine verbindliche Bewertung der Rechtslage gebeten. Etwas überraschend werde dort eine konträre Auffassung vertreten: Das Sozialministerium sieht die Abgabe von Speisen „to go“ durch Vereine als zulässig an.

Auf Hygieneregeln achten

Konkret nehme das Sozialministerium zur Zulässigkeit des Außer-Haus-Verkaufs von Speisen und Getränken durch Vereine wie folgt Stellung: „Die Corona-Verordnung des Landes enthält kein Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Speisen und Getränke durch Vereine. Der hier zu beurteilende Mitnahmeverkauf durch Vereine gleicht in allen wesentlichen Aspekten dem Mitnahmeverkauf durch die Gastronomie. Insbesondere besteht aus infektiologischer Sicht kein Unterschied, ob der Verkäufer ein Gewerbetreibender oder ehrenamtlicher Verein ist, solange die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten werden. Aufgrund der Ähnlichkeit der Sachverhalte ist Paragraf 13 der Corona-Verordnung auf Vereine analog anzuwenden mit dem Ergebnis, dass der Abverkauf von Speisen und Getränken zulässig ist.“ Erforderlich sei, dass gegebenenfalls vorhandene Bereiche zum Verzehr vor Ort geschlossen werden und keine Möglichkeiten zum Verweilen geschaffen werden. Auch im Übrigen sei dafür Sorge zu tragen, dass keine Ansammlungen entstehen und die Abstands- und Maskenregelungen beachtet werden.

„Die Grenze der Zulässigkeit ist überschritten, wenn das Geschehen den Charakter einer Veranstaltung im Sinne des Paragrafen 10 Absatz 6 der Corona-Verordnung annimmt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Kunden zum Verweilen animiert werden, oder wenn aufgrund sonstiger Anhaltspunkte (zum Beispiel andere Aktivitäten, Attraktionen und Verweilgelegenheiten) zu erwarten ist, dass Kunden vor Ort eine Zeitspanne miteinander verbringen, die über die erforderliche Zeit für den Kauf von Speisen und Getränken hinausgeht“, heißt es in der Stellungnahme des Sozialministeriums weiter. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner greife die Bundes-Notbremse. Diesbezüglich könne hier nur eine vorläufige Einschätzung erfolgen, da die Auslegung der im Infektionsschutzgesetz geregelten Notbremse dem Bund vorbehalten ist. Im Gesetz gibt es keine ausdrückliche Regelung für den Mitnahmeverkauf durch Vereine. Die der Landesbestimmung inhaltlich vergleichbare Regelung des Mitnahmeverkaufs für die Gastronomie wird daher analog auf den Mitnahmeverkauf durch Vereine angewendet, der grundsätzlich zulässig ist.

Bisher keine Angebote in Brühl

Vereine dürfen also beispielsweise am Vatertag Essen „to go“ anbieten, müssen aber die geltenden Hygieneregelungen einhalten. Bisher sind für Donnerstag, 13. Mai, in der Hufeisengemeinde allerdings keine solcher Angebote von Vereinen geplant, wie Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte. caz/zg

