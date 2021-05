Vergaben für FV-Vereinsheim auf der Tagesordnung

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule in der Jahnstraße 2 statt. Auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht unter anderem der Sportpark-Süd. Hier sollen für den Neubau des Vereinsheims des FV 1918 die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten sowie die MSR-Arbeiten, die Dachabdichtungs- und Estricharbeiten vergeben werden.

