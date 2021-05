Vergaben für Sportpark

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule in der Jahnstraße 2 statt. Um an einer Sitzung des Gemeinderates als Besucher teilnehmen zu können, ist es verpflichtend, ein negatives Testergebnis, welches nicht älter als 48 Stunden ist, vorzuweisen. Es besteht die Möglichkeit, sich am Sitzungstag von 18 Uhr bis 18.15 Uhr im Rathaus testen zu lassen.

AdUnit urban-intext1

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Sportpark-Süd. Hier sollen für den Neubau des Vereinsheims des FV 1918 die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten sowie die MSR-Arbeiten, die Dachabdichtungs- und Estricharbeiten vergeben werden. Außerdem diskutieren die Mitglieder über ein gemeinsames Projekt der MW Netze mit der Gemeinde in der Görngasse.

Anträge vom SV Rohrhof

Neben der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben der Haushaltsjahre 2011 bis 2015 steht auch der Beteiligungsbericht der Gemeinde Brühl für das Haushaltsjahr 2020 auf dem Programm. Der Sportverein Rohrhof 1921 hat außerdem zwei Anträge gestellt: Zum einen geht es um die Bezuschussung der Erneuerung des Kugelstoßringes und zum anderen um die Kostenübernahme für die Erneuerung der Dachrinne am Flachdach des Vereinsheimes.

Zum Schluss stehen noch die Annahme von Spenden, Informationen durch den Bürgermeister und Fragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderats sowie der Bürger an. Wegen der anhaltenden Pandemie ist die Anzahl der Besucher auf 24 Personen beschränkt. Diese müssen sich bis Montag, 17. Mai, 12 Uhr, an der Rathauspforte unter Telefon 06202/2 00 30 anmelden. caz/zg

AdUnit urban-intext2