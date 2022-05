Brühl. Zur Vernissage der Mannheimer Künstlerin Dagmar Roederer mit farbenfrohen, ostasiatisch inspirierten Ölgemälden lädt die Gemeinde in die Villa Meixner ein. Die Ausstellungseröffnung ist an diesem Freitag, 13. Mai, ab 19 Uhr im Jugendstilgebäude in der der Schwetzinger Straße.

