Gemeinderat Verpflichtung von Bürgermeister Dr. Ralf Göck in Brühl

Dr. Ralf Göck startet in seine mittlerweile vierte Amtszeit als Bürgermeister von Brühl. Die offizielle Verpflichtung findet am Montag, 20. Juni, in einer Gemeinderatssitzung statt.