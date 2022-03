Versteckt im Gestrüpp

Hallo Kinder. Manche Tiere sind schon sehr scheu und leben vollkommen zurückgezogen. Da habe selbst ich kaum eine Chance, sie einmal zu Gesicht zu bekommen. Eine dieser geheimnisvollen Tierarten ist die Haselmaus – die habt ihr bestimmt auch noch nie gesehen. Und genauso geht es den Forschern, die feststellen wollen, ob es das vom Aussterben bedrohte Tierchen am Ortsrand von Brühl gibt. Das Lustige an der Haselmaus ist, dass sie trotz ihres Namens eigentlich gar keine Maus ist. Genau wie der Siebenschläfer gehört sie zu den Bilchen. Mit ihren sieben Zentimetern Körperlänge ist sie der kleinste Vertreter dieser Tierart. Die Haselmaus ist total niedlich. Sie hat große, dunkle Knopfaugen, runde Ohren und ein hellbraunes Fell. Ihr behaarter, kräftiger Schwanz dient ihr beim Klettern zum Balancieren. Haselmäuse halten sich nicht viel am Boden auf. Meistens bewegen sie sich geschickt kletternd durch die Baumkronen. Dabei können sie auch auf kleinsten Zweigen herumturnen. Auch ihr Futter findet die Haselmaus im Gebüsch. Sie frisst Beeren, Früchte, Knospen, Blüten und Samen. Ich mag die kleinen Tierchen sehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1