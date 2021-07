Vertrauen auf Gott gestärkt

Brühl. Die Erstkommunion gehört neben Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten der katholischen Kirche. An diesem Tag nehmen die Kinder zum ersten Mal am Abendmahl teil. Somit stellt die Erstkommunion einen wichtigen Schritt des Hineinwachsens der Kinder in die Kirche dar.

Den Abschluss im Reigen der Erstkommunionen in der Kirchengemeinde Brühl/Ketsch machte am Samstag die Feier in der Kirche St. Michael in Rohrhof. Die Kinder wurden in kleinen Gruppen mehrere Monate lang auf das Ereignis vorbereitet. Im Kommunionsunterricht lernten sie Grundlegendes zur Taufe, zum Ablauf der Messe, zur Kirche sowie über das Leben und Wirken Jesu.

Unter dem Motto „Vertrau mir, ich bin da“ haben sich die neun Rohrhofer Kinder während des Lockdowns auch durch Onlineangebote vorbereitet. Es ist ein Motto, als sei es hineingesprochen gerade in dieser Pandemiezeit, in der Vieles nicht möglich war, als die realen Treffen gefehlt haben. „So konnten die Kinder auch zu Hause vertrauen, dass Gott für sie da ist“, erklärt Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür. Gleichzeitig ist diese biblische Geschichte vom Seesturm, auf der das Motto beruht, ein Bild von Hoffnungen, aber auch Zweifeln. Und doch zeigt die Geschichte der Jünger, dass die Menschen im Vertrauen auf Gott frohen Mutes das Leben wagen können.

Die Feier der Erstkommunion war – wie an anderen Stellen auch – Corona-bedingt vom Frühjahr in den Sommer verlegt worden.

Das erste Mal traten am Samstag in Rohrhof Lionel Gonzalez Perez, Ryan Kemptner, Lino Leuze, Mariela Mattekat, Julian Ott, Paulina Schick Torres, Philipp Schübel, Tim Späth und Mia Starosciak zum Empfang der Hostie an den Altar. ras