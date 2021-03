Brühl. Die evangelische Kirchengemeinde will auch in der Karwoche und zu Ostern Präsenzgottesdienste im Gemeindezentrum anbieten. Um der gesellschaftlichen Verantwortung in der Pandemie Rechnung zu tragen, haben die Verantwortlichen beschlossen, zusätzlich zu den bereits ergriffenen Schutzvorkehrungen das lokale Infektionsgeschehen in Brühl – also den Inzidenzwert, der 100 nicht überschreiten soll – zu berücksichtigen und in die Entscheidung, ob Gottesdienste durchgeführt werden können, maßgeblich einfließen zu lassen.

AdUnit urban-intext1

Sollte der Wert unter 100 bleiben wird an Gründonnerstag, 1. April, um 19 Uhr Pfarrer Marcel Demal einen Gottesdienst im Gemeindezentrum zelebrieren. An Karfreitag, 2. April, hält er um 10 Uhr einen Gottesdienst ab. Am Ostersonntag, 4. April, gibt es ab 6 Uhr eine Ostermorgen-Video-Andacht über die Homepage und um 10 Uhr einen Gottesdienst im Gemeindezentrum, den Pfarrerin Melanie Börnig halten soll. Aus Infektionsschutzgründen wird auch weiterhin auf die Feier des Abendmahls verzichtet.

Anmeldung bleibt erforderlich

Es ist notwendig, sich für die Gottesdienste vorab anzumelden – am besten über das elektronische Ticketsystem der Homepage. Immer zwischen Montag, 0 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, können über das Ticketsystem Plätze für den Gottesdienst am folgenden Sonntag gebucht werden.

Alle, die nicht die Möglichkeit haben, sich via Internet anzumelden, können auch telefonisch über das Pfarramt eine Reservierung vornehmen – zu den üblichen Öffnungszeiten. zg/ras

AdUnit urban-intext2

Info: Anmeldungen über www.evkirche-bruehl-baden.de oder im Pfarramt, Telefon 06202/7 12 32.