Viel los an Reck und Co.

Brühl. Nach den Sommerferien beginnen beim TV wieder die Turnstunden. Am Mittwoch, 15. September, findet das erste Training in der TV-Halle, Wiesenplätz 2, 68782 Brühl, statt, teilen die Vereinsverantwortlichen mit.

„Es sind noch immer Vorgaben und Hygieneregeln zu beachten, daher ist eine schriftliche Anmeldung dringend notwendig“, heißt es in einer Pressemitteilung der Turner. Ohne Anmeldung ist derzeit noch keine Teilnahme am Turnbetrieb möglich. Eine Anmeldung kann per E-Mail an tvbruehl.kitu@gmx.de erfolgen. Eltern müssen vor der Turnhalle warten. Es wird daher empfohlen, dass die Turner bereits in Sportkleidung an die Halle kommen und zehn Minuten vor Sportbeginn anwesend sind, erklären die Trainerinnen Claudia Enichlmayr, Simone Leiser und Selina Seiler.

Der Ausgang befindet sich am anderen Ende der Turnhalle, da Kontaktverbot mit der nachfolgenden Gruppe besteht.

Start am 13. September

Am Montag, 13. September, haben Jungen die Möglichkeit, in einem spielerischen Turntraining mit Anne Schmitt sowie Monika und Max Parnemann Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Kraft zu verbessern. In der Turnhalle des TV werden zwei Sportstunden für Jungen angeboten. Vier- bis Achtjährige sind von 16.15 bis 17.15 Uhr an der Reihe, die ältere Gruppe von acht bis 13 Jahren von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Auch für die Jungen gelten die aktuell vorgegebenen allgemeinen Corona-Verordnungen. Der Einlass in die Halle erfolgt über den Sportlereingang, die Abholung nach der Turnstunde am Hintereingang. Die Anmeldung erfolgt über die Mailadresse tvbruehl@web.de.

Am selben Tag startet das Mutter-Vater-Kind-Turnen in der Turnhalle Jahnschule und in der TV-Halle. Der Startschuss fällt für die Dienstagsgruppen am 7. September um 14.30 und um 15.30 Uhr sowie für die Montagsgruppe sechs Tage später am 13. September, 15.30 bis 16.15 Uhr, in der Jahnschule.

Die Erwachsenen müssen dabei die 3G-Regeln beachten, eine Mund-Nase-Maske tragen und mit ihren Kindern zehn Minuten vor Trainingsbeginn anwesend sein. Die Kinder sollten bereits in Sportkleidung erscheinen und ein kleines Handtuch zum Händewaschen mitbringen. zg