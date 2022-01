Viele Bildungs- und Spaßangebote für Familien

Brühl. Die Gemeindeverwaltung weist auf die Möglichkeit der Ausstellung eines Landesfamilienpasses hin. Mit dem Ausweis und der Gutscheinkarte können Familien insgesamt 22-mal im Jahr kostenfrei oder zu einem ermäßigten Eintritt die staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg besuchen. Weitere 21 nicht staatliche Einrichtungen wie Freizeitparks können ebenfalls kostenfrei oder ermäßigt besucht werden. Dazu müssen die Antragssteller allerdings in einer Familie mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben. Auch Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, sind antragsberechtigt, genauso wie Familien mit einem schwerbehinderten Kind in häuslicher Gemeinschaft. Auch Familien, die Hartz IV-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsempfänger sind und mit mindestens einem Kind und Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten mit mindestens einem Kind können diesen Pass bekommen, heißt es aus dem Rathaus. Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig.

Der kostenlose Landesfamilienpass kann unter Vorlage des Nachweises über die Anspruchsvoraussetzungen beim Bürgermeisteramt in der Sozialabteilung ausgestellt werden. Zur Ausgabe der Gutscheinkarten müssen die Antragsteller bei einem Folgeantrag den bereits vorhandenen Landesfamilienpass mitbringen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. zg/ras

Info: Weitere Infos gibt es im Rathaus, Telefon 06202/20 03 67 oder 06202/20 03 68.

