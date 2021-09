Von der An- zur Aussicht

Brühl. Die Ausstellung „Ansicht > Neusicht > Aussicht“ mit Bildern des Malers Alf Osman wird an diesem Freitag, 24. September, um 19 Uhr in der Villa Meixner eröffnet. Osman versucht, in seinen Bildern dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. Das sei der Grund seines Malens, heißt es.

Dabei folgen die Bilder bei all ihren Spannungen dem Bedürfnis nach Stimmigkeit. Aus Lust am Gestalten gewinnt er gleichsam spielerisch-tastend aus ihm heraus erste Gestaltungsimpulse, die, wenn es gelingt, sich immer mehr verdeutlichen und schließlich zu einer fertigen Bildskizze vermitteln. Diese wird dann auf Leinwand übertragen. Der Malvorgang läuft zunächst sehr zupackend spontan ab, verfeinert sich dann, bis das Resultat vor ihm steht.

„Eingang zur neuen Sicht“ ist der Titel dieses Osman-Gemäldes. © Bild. Keller

Seine Bilder sind Mitteilungen und suchen den entschlüsselnden Betrachter. Dieser ist eingeladen, sein ganz eigenes Verhältnis zu dem Bild zu gewinnen.

Der Gemeindeverwaltung informiert, dass der Zutritt zur Vernissage in der Villa Meixner aktuell nur gemäß der 3G-Regel möglich ist. Bei dieser Veranstaltung gelte im Gebäude die gesamte Zeit über eine Maskenpflicht. zg

