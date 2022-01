Von Isolation und Kontakten

Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Ich meine, wie sehr Corona auch unsere Sprache infiziert. Da geht es nicht einmal darum, dass vor zwei Jahren die meisten Gesprächspartner bei den Worten Vakzin oder Inzidenz fragend geschaut haben. Nein, ursprünglich einmal positive Worte haben sich ins Negative gewandelt.

Wenn Ihnen heute jemand erzählt, er habe Kontakt mit einem Freund gehabt, dann schießt sofort der Gedanke durch den Kopf: Hoffentlich hat er sich dabei als direkte Kontaktperson nicht angesteckt. Dabei hat Ihr Gegenüber vielleicht lediglich mit dem Corona-unbefleckten Freund ein Gespräch geführt und somit das Zwischenmenschliche gepflegt. So von Angesicht zu Angesicht und mit Abstand.

Aber unsere Sprache hat nach zwei Jahren der Pandemie einiges abbekommen. Oder was denken Sie, wenn Ihnen jemand erzählt, dass er am Montagabend mal wieder spazieren gehen möchte? Aha. Was geht durch den Kopf, wenn jemand sagt, er habe kürzlich alles für die Isolation gekauft? Sicher fällt Ihnen da nicht sofort eine Kabelverbindung ein, oder?

Und die Sprache wird auch zunehmend kriegerischer, nicht nur, weil manchmal ein Dialog zum Thema sofort in eine Verbal-attacke wechselt. Im Kampf gegen das Virus wollen wir alle einen Sieg erringen. Da müssen Feindbilder her. Und so bezeichnen wir uns dann gegenseitig als Impfnazis oder Covidioten. War ein Kabarettist früher dankbar, wenn man ihn in der Kritik einen wirklichen Querdenker nannte, so wird er beziehungsweise sie das heute heute zumeist sicherlich leugnen.

Hoffentlich wird unsere Sprache nach dem Überwinden der Pandemie wieder friedfertiger – wann auch immer das sein wird.