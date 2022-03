Von lokal bis international

Brühl. Beim Treffen des Brühler Künstlerforums nach der langen Corona-Pause in der Galerie Strobel, wurde bedauert, dass in den vergangenen zwei Jahren viele soziale Kontakte unterbrochen waren – die individuelle, künstlerische Arbeit sei aber weitergegangen, freuten sich die Kunstschaffenden. Waltraud Jehn hat in der Galerie in der Römerstraße Zimmerdecken mit bunten Blumenbildern bemalt. Wolfram Gothe hat zwei neue Portale geschaffen und dadurch seine illustre Sammlung an Porträts erweitert. „Wir haben während der Corona-Krise die Plane mit den Cartoons von Annika Frank abgehängt und eine neue mit sieben Köpfen des bulgarischen Malers Dimitri Vojnow und sechs Köpfen von Wolfram Gothe, darunter auch ein Bild von Udo Lindenberg und Tina Turner, montiert“, berichtete Strobel.

Die Bilder Vojnows atmeten eine wirbelnde Ruhe aus. Vor seiner Umsiedlung nach Deutschland war der Maler Dozent an der Akademie für Schöne Künste in Sofia. In so einer hochkarätigen Nachbarschaft hat Anton Strobel die Porträts des Brühler Malers Gothe platziert „und man darf mit Fug und Recht behaupten, dass Gothe auch ohne akademische Ausbildung über einen hohen Standard verfügt“, so der Galerist.

Zu den Künstlern des Forums ist mittlerweile ein Brasilianer hinzugestoßen, der aus buntem Garn Fische und Schmetterlinge bastelt. Er hat nicht nur in der Galerie einen Arbeitsraum gemietet, sondern auch viele Fische und Schmetterlinge an den Decken aufgehängt. zg

Info: Die Galerie Strobel in der Römerstraße 2 ist täglich von 15 bis 19 Uhr geöffnet.