Vorerst letzte Impfaktion vor Ort

Brühl. Genau 105 Impfungen verabreichte ein Mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises jüngst in Brühl: Vormittags waren erneut alle 88 verfügbaren Termine im Rathaus gebucht worden und nachmittags kamen nochmals fast 20 Menschen zum „freien Impfen“, heißt es aus der Verwaltung. Dabei kamen alle verfügbaren Vakzine zum Einsatz. Schwerpunkt seien die Auffrischungsimpfungen gegen die Varianten B4 und B5 gewesen, die von zahlreichen Senioren sehr gerne angenommen worden seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl die Corona-Zahlen in Brühl inzwischen auf einem niedrigen Niveau sind, war die von Bürgermeister Dr. Ralf Göck initiierte, mittlerweile 24. Impfaktion, die in bewährter Manier vom Pflegedienst Triebskorn durchgeführt wurde, gut nachgefragt: „Im Moment ist das aber die letzte Aktion in Brühl, denn die Impfzentren sollen geschlossen werden“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Abschlussgespräch mit Pflegedienst-Geschäftsführer Gazmend Wiedmaier.

Das Mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises war hochzufrieden mit der Vorbereitung und Betreuung durch das Pflegedienst-Personal um Karin Lieb und freute sich über einen reibungslosen Ablauf im Betreuten Wohnen in der Hauptstraße. Die kulinarische Versorgung durch Eva Orfanidou habe ebenfalls zur guten Stimmung beigetragen. zg