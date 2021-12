Brühl. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 54-jährige Nissan-Fahrerin Am Mittwoch gegen 18.10 Uhr die Albert-Bassermann-Straße in Fahrtrichtung "real-Markt" und übersah an der Kreuzung zur Straße "Rennerswald" einen 61-Jährigen Opel-Fahrer. Dieser war vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung der Straße "Traumannswald" unterwegs. Beide Autos kollidierten, es entstand ein Sachschaden.

