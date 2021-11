Vorfahrt missachtet: Eine Person leicht verletzt

Brühl. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Frankfurter Straße/Speyerer Straße ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt befuhr eine 31-jährige Fordfahrerin gegen 8.45 Uhr die Frankfurter Straße, als sie an der Kreuzung zur Speyerer Straße eine 44-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah, ihre Vorfahrt missachtete und mit ihr kollidierte. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 4000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1