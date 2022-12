Vorlesewettbewerb in Brühler Marion-Dönhoff-Schule: Auf in die nächste Runde

Brühl/Ketsch. Die volle Aula lauschte den Vorlesern auf der Bühne. Die fünfte und sechste Klasse der Marion-Dönhoff-Realschule (MDRS) versammelten sich aus besonderem Anlass im Zentrum des Schulgebäudes: Die Schüler konnten ihre Lesetalent beim Vorlesewettbewerb unter Beweis stellen. Die Fachschaft Deutsch veranstaltete den Wettbewerb an dieser Schule und Lehrerin Cordula Puchta war wieder einmal die Moderatorin der Veranstaltung. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet schon seit vielen Jahren diese Aktion an Schulen. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Rund 600 000 Kinder der sechsten Klassen aller Schularten beteiligen sich jedes Jahr an rund 7000 Schulen.

Vorlesewettbewerb in Brühler Marion-Dönhoff-Schule: „Das Buch der Zeit“

In den ersten beiden Schulstunden begannen die sechsten Klassen. Aus vier Klassen wurden jeweils zwei Schüler für den Wettbewerb ausgewählt. Der in zwei Runden aufgeteilte Contest startete mit einem Text, den sich die Schüler selbst aussuchen durften. Emma Herrmann aus der 6a startete mit „Das Buch der Zeit“ von Guillaume Prévost – ein Text ihrer Wahl. Am hinteren Ende der Aula konnte man nicht nur der Geschichte zuhören, man musste auch bewerten. Barbara Hennl-Goll von der Bücher Insel, der Vorleser Peter Lemke, Alexandra Herm und Roland Streng saßen in der Jury des Vorlesewettbewerbs.

Die Schüler wurden in einigen Kriterien bewertet. Auf die Lebendigkeit des Lesens, das Stocken oder die Lautstärke der jungen Leser wurde zum Beispiel geachtet. „Vor 34 Jahren habe ich selbst an diesem Wettbewerb teilgenommen“, erzählte Alexandra Herm als Begründung, weshalb sie Jurymitglied wurde. Auch habe es sie sehr interessiert, da sie selbst privat viel lese. Zum ersten Mal in der Jury saß Roland Streng. „Ich finde es toll, dass Schüler zum Lesen motiviert werden“, meinte er. Trotz der schwierigen Beurteilung habe es trotzdem Spaß gemacht. Nicht zum ersten Mal saß Peter Lemke im Komitee. Der örtlich bekannte Vorleser ist an der MDRS für die Leseförderung zuständig und bringt Kindern den Spaß am Lesen und wie man liest bei.

Nach einigen persönlich gewählten Texten der Sechstklässler ging es in die nächste Runde. Der Fremdtext „Gangster müssen clever sein“ von Kirsten Boie stellte eine Herausforderung dar, die die Schüler jedoch gekonnt meisterten. Anschließend wurden die Sieger bekannt gegeben. Annalisa Moro gewann den ersten, Emma Herrmann den zweiten und Jordi Stalf den dritten Platz. Die Überraschung war groß, als die drei Sieger auf die Bühne gebeten wurden. „Ich dachte nicht, dass ich gewinne, ich habe mich ja manchmal versprochen“, erzählte Annalisa Moro ungläubig. Sie freute sich jedoch sehr über die Platzierung. Auch die Zweitplatzierte Emma Herrmann schien den Sieg nicht wirklich kommen zu sehen. Lesen tue sie jeden Abend, momentan sei es das Buch „Flüsterwald“ von Andreas Suchanek.

Vorlesewettbewerb in Brühler Marion-Dönhoff-Schule: „Schule der magischen Tiere“

In den letzten beiden Schulstunden fanden sich die fünften Klassen in der Aula ein, um zu zeigen, dass Lesen für sie kein Problem ist. Peter Lemke war auch dieses Mal in der Jury, zusammen mit H. Ostler. Im Gegensatz zu den sechsten Klassen, lasen die Fünftklässler nur einen selbst gewählten Text vor. Von Amaya Tarukcu mit ihrem Buch „Chilly Wuff“ von Sabine Zett bis hin zur Melina Belzwieser mit ihrem Buch „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer kamen einige interessante Bücher zum Vorschein. Die Sieger dieser Runde standen anschließend fest: Melina Belzwieser auf dem ersten Platz, Marla Kuhn auf dem zweiten Platz und Amaya Tarukcu auf dem dritten Platz.

Alle Sieger dürfen sich nun auf die nächste Runde freuen. Der Bezirksentscheid im März 2023 legt dann fest, wer in den Landesentscheid weiterkommt. Ein schönes Ende wäre es ja auf jeden Fall, Schüler der Marion-Dönhoff-Realschule unter den Siegern des Bundesfinales – die letzte Runde – zu sehen. Bis dahin muss das Lesen freilich weiter fleißig geübt werden.