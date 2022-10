Vorstände der SG Brühl fahren zu Ehrenamtsforum

Brühl. Auf Einladung des „Forum Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ machten sich Vorsitzender Jürgen Odorfer, sein Stellvertreter Reinhard Baumann und Schatzmeister Eric Kornmüller von der SG Brühl auf den Weg nach Baden-Baden ins Festspielhaus und begegneten dort zum einen nahezu 1000 Menschen, die wie sie selbst ein großes Herz für das Ehrenamt haben, und zum anderen eine ganze Reihe von prominenten Sprechern, die den Abend gestalteten.

In ihrer mit viel Überzeugung und Begeisterung vorgebrachten Eröffnungsansprache rückte die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, diejenigen Menschen und Organisationen in den Fokus, die mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. „Menschen eben, die sich in unserem Land für ein lebendiges Miteinander vor Ort einsetzen“, so das Trio anlässlich des Besuches im Festspielhaus.

Im Anschluss daran moderierte der in Mannheim geborene Schauspieler Richy Müller die Veranstaltung und führte mit seiner einzigartigen Art gekonnt durch das sehr anspruchsvolle Programm des Abends.

Viele neue Eindrücke

Junge Künstler boten zudem auf einem sehr hohen Niveau in Form von klassischen Gesang sowohl an Instrumenten als auch an Schlagzeug, mit Trompete, Horn, Cello und Klavier ihr Können dar und rundeten die Veranstaltung entsprechend musikalisch ab.

Nach der Veranstaltung im Festspielhaus nutzten die drei Brühler die Chance, vor Ort zu sein und statteten dem nahe gelegenen Casino Baden-Baden interessehalber noch einen Kurzbesuch ab. Entsprechend erst kurz nach Mitternacht kehrte das Trio dann nach einem ereignisreichen Tag, voll und ganz mit neuen Eindrücken versehen, ziemlich ermüdet in die Heimatgemeinde zurück. zg