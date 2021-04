Vortrag wird wegen Corona abgesagt

Brühl. Aufgrund der verschärften Corona-Auflagen und der ständig steigenden Infektionszahlen in der Gemeinde könne die Veranstaltung der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof am Donnerstag, 29. April, in der Kirche St. Michael nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Gruppe. Nach Absprache mit dem Diakon Heiko Wunderling, der eigentlich referieren sollte, werde er zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Vortrag bei der Gemeinschaft halten.

Als kleiner Ersatz für sein jetzt abgesagtes Referat zum Thema: „Glauben als Fundament in Krisenzeiten“ wird er die Ausführungen zu diesem Thema in gedruckter Form an alle Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof ausgeteilt und in den Kirchen zum Mitnehmen ausgelegen. zg