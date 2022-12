Vorverkauf für Partys bei den „Rohrhöfer Göggeln“

Brühl. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung und die Rosenmontagsparty des Carnevalvereins „Rohrhöfer Göggel“ hat begonnen. Die Eintrittskarten können per E-Mail an kartenverkauf@rohrhoefer-goeggel.de beziehungsweise unter www.rohrhoefergoeggel.de vorbestellt werden. Die Prunksitzung findet dann am 4. Februar ab 19.01 Uhr statt, die Rosenmontagsparty am Montag, 20. Februar, ab 20.11 Uhr.

Die vorbestellten Karten werden erstmal reserviert und können dann ab Montag, 2. Januar, im Schreibwarengeschäft „Ratzefummel“ in Rohrhof abgeholt werden.