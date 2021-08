Vorverkauf startet diesen Montag

Brühl. Die Gemeinde Brühl möchte unter Einhaltung der Corona-Vorgaben ab September wieder in den Kulturbetrieb starten. Los geht es mit einem Gastspiel der Hemshofschachtel am Samstag, 18. September, ab 20 Uhr. Für diese und die folgenden Veranstaltungen beginnt der Vorverkauf am Montag, 16. August, um 8.30 Uhr.

Für den Ticketerwerb wird gebeten, von Besuchen der Rathauspforte abzusehen und vielmehr das Telefon unter 06202/2 00 30 oder die Internetseite www.bruehl-baden.reservix.de zu nutzen. Karten können auch unter karten@bruehl-baden.de mit Namens- und Telefonnummerangaben für eine eventuelle Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt bestellt werden. zg