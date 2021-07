Waffeln helfen beim Helfen

Brühl. Angesichts der Bilder aus den Hochwassergebieten – auch in dieser Zeitung – wurde im Sonnenschein-Hort spontan eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Um die Menschen in den gefluteten Gebieten zu unterstützen, wurden beim Pavillon Waffeln für den guten Zweck verkauft. Der Hort sammelte auf diese Weise Geld für eine Kindereinrichtung im Eifelort Schuld, die durch das Hochwasser besonders betroffen sind. „Durch einen persönlichen Kontakt aus dem Sonnenschein- Team kommt unser Geld direkt eins zu eins dort an, wo es benötigt wird“, versichert Tamara Obert, Leiter des Sonnenschein-Horts.

Die frisch gebackenen Waffeln wurden bei guter Stimmung und fetziger Musik im Freien verkauft. Es wurde, dank der großzügigen Spenden, eine Summe von 445 Euro erwirtschaftet. Aufgerundet wurde dieser Betrag durch Zuschüsse von Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der Firma Kfz-Gutachten Anweiler und von Andreas Bretzel, der mit seinem Restaurant „Krone“ auch die Kindergartenkinder mittags bekocht. „Insgesamt können wir daher eine tolle Summe von 666 Euro an eine der betroffenen Kindertageseinrichtungen übergeben“, freut sich Obert. Es sei eine Spendenaktion mit viel symbolischer Wirkung, denn gemeinsam habe die Sonnenschein-Hort-Familie in kurzer Zeit viel geschafft. zg/ras