Brühl. Der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) setzt am Montag, 2. Mai, seine „Walk & Talk“-Termine in Brühl fort. Von 17 bis 18 Uhr steht er zu einer Sprechstunde als Spaziergang im Freien zur Verfügung. Um eine Anmeldung unter der Rufnummer 0711/20 63 83 10 oder via E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de wird gebeten. Ferner ist der häufig nachgefragte »Walk & Talk«, eine Sprechstunde im Freien beim Spazierengehen, nach Vereinbarung auch weiterhin möglich.

