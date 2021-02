Brühl/Ketsch. Durch zahlreiche Stellungnahmen verschiedener Experten und Politiker in den Medien zu den „fortwährenden Erdbeben rund um die Geothermie-Anlage beim französischen Straßburg“ sehen sich die Vertreter der Bürgerinitiative (BI) gegen Tiefengeothermie in ihren Einschätzungen bestätigt. „Dabei werden unter anderem Gefahren beschrieben, vor denen wir in den vergangenen zehn Jahren immer wieder gewarnt haben“, erklärt Rainer Hüngerle in einer Presseerklärung der BI.

Induzierte, also menschengemachte Beben würden sich demnach nicht nur in einem Radius von 1,5 Kilometern, sondern in einem Umkreis von mehr als zehn Kilometern auswirken, berichtet Hüngerle von den Erfahrungen aus dem deutschen Kehl, denn die Beben machten an der Grenze nicht Halt. „Auch in Brühl wurde zu Beginn von einer Schadensellipse von lediglich 1,5 Kilometern gesprochen – das ist völliger Unsinn, den heute noch viele Verantwortliche glauben“, kritisiert der BI-Sprecher. Auch die Beben durch Geothermie-Anlagen in der Pfalz seien im Umkreis von rund zehn Kilometern zu spüren gewesen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nicht aufzuhaltende Ereignisse

Ein zweiter Punkt, den die Ereignisse in Straßburg erkennen ließen, sei, dass Erdbeben sich nicht steuern oder gar aufhalten lassen würden, bilanziert Hüngerle. „Obwohl die Bohrarbeiten schon seit einiger Zeit in Straßburg eingestellt wurden, kommt es immer wieder zu Beben, die auch auf deutscher Seite spürbar waren“, berichtet er. Die aus seiner Sicht von Betreibern und Kommunalpolitikern angepriesene Ampellösung zur Vermeidung von Erdbeben sei damit völlig hinfällig. „Ein Beben, was sich aufgebaut hat, kann niemand mehr stoppen“, lautet das Fazit der Bürgerinitiative. Es könne auch weiterhin zu Nachbeben und darüber hinaus gegebenenfalls auch noch zu Schwarmbeben kommen, also mehrere Erschütterungen des Untergrunds innerhalb eines begrenzten Zeitraums.

„Auch die vermeintlich geringen Magnitudenwerte lösen – anders als von Landesumweltminister Franz Untersteller behauptet – sehr wohl Schäden aus, da bekanntlich noch andere Faktoren für deren Entstehung verantwortlich sind“, erklärt der BI-Sprecher und verweist unter anderem auf lokale Untergrundverhältnisse, Bodenschwinggeschwindigkeiten oder die Tiefe des Hypozentrums. Daher stelle sich für die Bürgerinitiative immer wieder die Frage, warum manche politischen Entscheidungsträger noch immer auf die Tiefengeothermie setzen. „Sie ist die teuerste, unwirtschaftlichste und dabei noch die gefährlichste Energieform“, stellt Hüngerle fest.

Mehrere Grüne gegen Nutzung

In der Ortenau, also dem Raum rund um Kehl und Neuried habe sich nach Beobachtungen der Brühl-Ketscher Bürgerinitiative die Stimmung hinsichtlich Tiefengeothermie zwischenzeitlich wohl auch unter den Politikern geändert. Dort würden nun die Gefahren nicht mehr bagatellisiert, sondern ernst genommen und Politiker unterschiedlicher Couleur würden zugeben, dass es bessere Alternativen zur Erdwärmenutzung geben würde, fasst Hüngerle zusammen. Bernd Mettenleiter etwa, der grüne Landtagskandidat für den Kehl, wird mit der Feststellung zitiert, dass Tiefe Geothermie nur dann zukunftsfähig sein könne, wenn die Vorteile größer als die Risiken seien. Es müsse noch kritischer geprüft werden.

Und Thomas Marwein, grüner Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Offenburg, habe gesagt, dass die Ereignisse von Straßburg für die Tiefengeothermie vernichtend seien. Es gebe bessere Alternativen wie Photovoltaik oder Windenergie.

„Von solchen Erkenntnissen ist man bei uns, bis auf wenige Ausnahmen, noch weit entfernt“, stellt der BI-Sprecher abschließend fest und zeigt sich gespannt, „wann der hiesige Landtagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen, Andre Baumann, auch diese Einsicht gewinnt“. ras/zg