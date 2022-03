Was kostet das Freibad?

Brühl. Auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag, 28. März, ab 18.30 Uhr in der Festhalle steht zunächst das Feuerwehrgerätehaus. Es ist am aktuellen Standort nur noch begrenzt ausbaufähig, doch für notdürftige Umbauten geht es um die Beauftragung der Architektenleistungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann beschäftigt sich der Rat mit einem Kunstrasenplatz im Pausenhof der Rohrhofschule, der möglichen kostenlosen Nutzung des Busverkehrs in Brühl, der Gebührenordnung für die Bäder der Gemeinde und die Änderung der Büchereisatzung.

Außerdem geht es um die überörtliche Prüfung der Bauausgaben der Haushaltsjahre 2011 bis 2015 sowie 2016 bis 2020. Schließlich werden die Mitglieder des Arbeitskreises „Lokale Agenda 21“ benannt. Nach den Informationen durch den Bürgermeister folgt der Anfrageteil.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um an einer Sitzung als Besucher teilnehmen zu können, ist es verpflichtend entweder vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet zu sein. Wegen nur 24 Plätze für die Öffentlichkeit müssen sich die Besucher bis zum Sitzungstag, 28. März, 12 Uhr an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, anmelden. Während der gesamten Sitzung gilt für Besucher zudem FFP2-Maskenpflicht. zg