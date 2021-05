Fast zehn Jahre ist es schon her, dass Dr. Adalbert Nessel als Schulleiter des Schwetzinger Hebel-Gymnasiums in den Ruhestand gegangen ist – nach insgesamt 40 Dienstjahren als Pädagoge. Hockenheim, Mannheim, Walldorf, erneut Hockenheim und schließlich Schwetzingen waren die Stationen des Rohrhofers, der nach dem Studium der Fächer Biologie, Chemie und Physik sowie der Promotion am Botanischen

...