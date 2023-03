Wasser in Brühler Gartenanlagen wird angestellt

Brühl. Die Wasserzufuhr in den gemeindeeigenen Gartenanlagen wird am Dienstag, 28. März, ab 8 Uhr nach der Winterpause wieder angestellt. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Wasserhähne bis dahin geschlossen sein müssen. Bei nicht abgestellten Hähnen will die Gemeinde Brühl den Verursachern den Mehraufwand in Rechnung stellen.

Der Wasserverbrauch ist nicht mehr zu melden. Im Interesse der Umwelt sowie der knapper werden Ressourcen, bittet die Gemeinde um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Gartenwasser.

„Weiterhin möchten wir unsere Pächter bitten, uns ihre jeweils aktuelle Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer beziehungsweise Mobilrufnummer mitzuteilen, sofern das nicht geschehen ist“, heißt es aus dem Rathaus.

In diesem Zusammenhang weisen die Mitarbeiter der Verwaltung auf die vertraglichen Verpflichtungen und die rechtlichen Folgen der Nichteinhaltung hin. zg