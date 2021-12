Weihnachten auf dem Rummel

Brühl. „Feliz Navidad, prospero año y felicidad – Frohe Weihnacht, ein erfolgreiches neues Jahr und Glück“, diese spanische Grußformel zum Jahresende ist seit dem Hit von José Feliciano auch in Deutschland bekannt. Im katholischen Spanien wird natürlich auch die Geburt Christi gefeiert, „aber anders als hier“, weiß die 74-jährige Esperanza Maller zu berichten. Sie wurde in der Hauptstadt Madrid geboren, lebt aber seit 1963 in Deutschland.

In ihrer Brühler Wohnung kommt es inzwischen zu einer Vermischung von weihnachtlichen Traditionen ihrer alten und der neuen Heimat. „Den Advent, so wie er hier gefeiert wird, kennen wir in Spanien gar nicht“, sagt sie während sie mit ihren Enkeln Felix (10), Emma (9) und Theo (7) bei unserem Besuch die vierte Kerze auf dem Kranz entzündet. Schaut man sich um, ist das auch so ziemlich der einzige Adventsschmuck in ihrer Wohnung. „Für uns Spanier ist der Dreikönigstag das besondere Ereignis in dieser Zeit“, verrät sie.

Natürlich werde auch in Spanien die Geburt Jesu gefeiert, sagt sie – und vielleicht sogar mit deutlich mehr Lebensfreude als im zu dieser Zeit so besinnlich gestimmten Deutschland. An Heiligabend kommt die Großfamilie zusammen. „Natürlich nur, wenn es dazu einen passenden Raum gibt“, schränkt Maller ein, „in Ballungszentren wie Madrid sind die Wohnung dafür oft zu klein – dann wird halt in Etappen gefeiert.“ In ihrer Heimatregion gehört dabei auf jeden Fall Lamm auf den Tisch – dieses Fleisch gibt es dann entweder mit Zwiebeln, Kartoffeln und anderen Leckereien im Ofen gegart oder als Lammkeule mit Salaten.

Der Nachtisch ist traditionell die Turron – ein süßer Kuchen, dessen Hauptzutat Mandeln sind. Nach dem Essen wird getanzt und gesungen – so wie es sich für eine richtige Geburtstagsfeier gehört. Besonders die Kinder lieben diesen Tag, weiß die Mutter eines Sohnes und einer Tochter sowie dreifache Oma zu berichten, „die können dann solange wachbleiben, wie sie wollen“.

Nur Geschenke erhalten die Kinder an diesem Tag nicht, da müssen sie sich noch länger gedulden. Doch zunächst steht der Weihnachtsfeiertag an – es ist in Spanien nur einer. Dann gehen die Familien zum gemeinsamen Essen aus, gehen spazieren und besuchen die in vielen spanischen Städten angebotenen Rummelplätze – Lebensfreude pur. Dieser Weihnachtstag steht kulinarisch im Zeichen der Regionen Spaniens. „In Katalonien etwa kommt Truthahn auf den Tisch, in Andalusien ist es traditionell ein Eintopfgericht“, berichtet Maller.

Der Tag auf den sich die Kinder besonders freuen, ist Dreikönig, denn dann gibt es Geschenke. „Die drei Könige haben dem Christkind ja auch erst an diesem Tag ihre Gaben gebracht“, erklärt die begeisterte Großmutter ihren Enkeln. Erst in jüngster Zeit habe auch in Spanien der Weihnachtsmann als Gabenbringer seinen Dienst aufgenommen – „aber richtig spanisch ist das nicht.“ Doch in vielen Familien habe sich, wie bei ihrer, inzwischen die Bescherung an Heiligabend durchgesetzt, weil dann die Kinder mehr Zeit hätten, sich mit den Geschenken zu beschäftigten. „Immerhin startet am Tag nach Dreikönig in Spanien sofort der Unterricht in den Schulen wieder“, erklärt Maller.

Urtypisch hingegen ist es, am 6. Januar einen Roscón de Reyes auf den Tisch zu bringen. Das ist ein Hefekuchen, in den eine getrocknete Saubohne eingebacken wurde. Derjenige, der sie in seinem Kuchenstück findet, erntet ein unterschiedliches Schicksal in Spanien. In Katalonien beispielsweise ist derjenige der König des Tages, in Mallers Heimatstadt Madrid hingegen muss er die Kosten für den Hefekuchen übernehmen – das ist bei dem schlichten Rezept allerdings nicht die Welt.

Seit sie in Deutschland lebt, ist für sie das Weihnachtsfest durch Elemente aus beiden Ländern geprägt. „Die Enkel freuen sich natürlich über Geschenke an Heiligabend“, erklärt sie, aber es blitzen auch ganz selbstverständlich spanische Traditionen durch. Nicht nur mit dem Lied „Feliz Navidad“.

