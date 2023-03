Weltgebetstag mit Thema Taiwan in Brühl

Brühl. Der Weltgebetstag findet alljährlich am ersten Freitag im März statt. Dann stehen Frauen in über 150 Ländern auf und bilden eine Gebetskette rund um den Globus. Zwischen Emanzipation und moderner Sklaverei werden diesmal Lebensentwürfe von Frauen in Taiwan im Gottesdienst des Weltgebetstags vorgestellt. Auch die ökumenische Frauengruppe von Brühl und Rohrhof beteiligt sich an dieser Aktion.

Und so sind alle Interessierten eingeladen, sich an dieser Gebetskette rund um den Globus zu beteiligen, und zwar am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in St. Michael in Rohrhof. Anschließend an den Gottesdienst findet ein gemütliches Beisammensein im Kindergartensaal statt.

