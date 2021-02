Brühl. Der Gemeinderat als Verwalter der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Bezirks Brühl hält an diesem Mittwoch, 17. Februar, ab 18 Uhr eine Versammlung im Sitzungssaal des Rathauses ab. Jagdgenossen sind alle Eigentümer der im Bezirk gelegenen Grundstücke, auf denen gejagt werden darf. Es haben nur die Mitglieder und deren Bevollmächtigte Zutritt - die Anmeldefrist ist allerdings bereits abgelaufen. Es geht unter anderem darum, an wen in den kommenden Jahren die Jagd im Bezirk verpachtet wird.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinau Verwaltung kündigt mehr Kontrollen an Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hundesportverein Im Naturschutzgebiet ist die Leine Pflicht Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzinger Wiesen (Teil 2) „Großes Problem für Jungtiere“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheininsel Als Rehe unter dem Esstisch weilten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Backofen-Riedwiesen Mannheimer Naturschutzgebiet Schweinebucht: Müll stört Naturliebhaber Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Backofen-Riedwiesen Sorge um geschütztes Gebiet Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren