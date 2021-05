Werner ist Vorsitzender

Region. Zum Nachfolger als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises wurde jetzt Frank Werner einstimmig gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands. Er tritt damit die Nachfolge von Bruno Sauerzapf an, welcher im vergangenen Monat überraschend verstarb.

AdUnit urban-intext1

Werner ist seit 2008 Bürgermeister in Angelbachtal und seit 2009 im Kreistag. Vor zwei Jahren wurde er zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Fraktionssprecher im Verwaltungs- und Finanzausschuss gewählt. Frank Werner ist Jahrgang 1967, verheiratet, hat zwei Kinder und ist als Absolvent der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl seit 35 Jahren in der öffentlichen Verwaltung tätig.

Wichtige Stütze

Die CDU-Kreistagsfraktion begrüßt die Initiative zum weiteren Einsatz der mobilen Impfteams im Rhein-Neckar-Kreis. Bereits Ende März haben die CDU-Kreisräte Jens Spanberger (Mühlhausen), Holger Karl (Bammental) und Frank Werner (Angelbachtal) als erste Kreistagsfraktion die Anfrage an die Kreisverwaltung gestellt, ob die mobilen Impfteams nicht erneut in den 54 Städte und Gemeinden eingesetzt werden könnten. Es ist deshalb nun sehr zu begrüßen, dass auf diese Anfrage mit Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales es dem Landkreis gelungen ist, dass nun weitere Menschen vor Ort geimpft werden können.

Nach Auskunft des Sozialministeriums richtet sich das Impfangebot besonders an Menschen, die noch nicht ausreichend erreicht werden konnten. Dies sind zum Beispiel Menschen, die sich kleine Wohnungen teilen, nicht im Homeoffice arbeiten können oder in irgendeiner Form sozial benachteiligt sind. Damit bleiben die mobilen Impfteams im Landkreis eine wichtige Stütze für den weiteren zügigen Fortschritt der Impfkampagne. / zg

AdUnit urban-intext2