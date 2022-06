Wie schön, dass du geboren bist

Hallo Kinder! Ich bin heute zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Das wird bestimmt toll. Aber warum feiern wir diesen Jahrestag eigentlich? Wir freuen uns einfach, dass wir leben. Und außerdem geht es darum, dass jeder von uns – du, deine Freunde, Nachbarn, jeder Mensch – einzigartig und unverwechselbar ist und von Familie und Freunden geschätzt wird. Feiern also alle knapp acht Milliarden Menschen rund um den Globus den Tag, an dem sie geboren wurden? Nein. Beispielsweise im Islam hat der Geburtstag keine Bedeutung. Bereits Prophet Mohammed pflegte es, auf eine Party an diesem Tag zu verzichten. Und auch bei den Christen wird erst seit Ende des Mittelalters, also vor rund 500 Jahren, dieser Tag begangen – allerdings nur bei den Reichen. Wie ich auf das Thema Geburtstag komme? Nun, heute feiern zumindest zwei bekannte Menschen dieses Fest: Das sind der Bundeskanzler Olaf Scholz und eine echte Brühlerin – Tennislegende Steffi Graf wird heute 53.

