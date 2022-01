Wie wirft man Maulwürfe aus dem Garten?

Brühl. Corona hat den Trend hin zum Gärtnern, der seit Jahren zunimmt, noch gesteigert. Allerdings ist nicht jeder mit dem grünen Daumen geboren. Und auch alte Gartenfüchse können immer wieder etwas dazulernen. Deshalb bietet die Gartenberatung im Verband Wohneigentum Online-Vorträge zu verschiedenen Gartenthemen – kostenfrei und unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verband.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte benötigen dazu lediglich ein internettaugliches Gerät mit Kopfhörern oder Lautsprecher, Mikrofon und eine gute Internetverbindung. Der Verband Wohneigentum verwendet für die Vorträge die Software alfaview. Die Vorträge richten sich an alle Garteninteressierten, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Nach Anmeldung unter gartenberatung-bw@verband-wohneigentum.de sendet der Verband den Teilnehmern weitere Informationen und den Zugangslink per E-Mail zu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schädlinge und Schnitt

„Schnecke, Wühlmaus, Maulwurfsgrille – was tun gegen unbeliebte Bodenbewohner im Garten?“ ist das Thema des Vortrags am Dienstag, 1. Februar, von 18 bis gegen 19.30 Uhr. Referent ist Sven Görlitz, Gartenberater Verband Wohneigentum. Wohl alle, die gärtnern, kennen diese Situation: Man sät und pflanzt im Frühjahr und kaum sind die Keimlinge da, sind sie auch schon wieder weg, aber wer war’s? Gerade die Schnecken waren im vergangenen Jahr durch die feuchte Witterung wieder ein großes Thema in den Gärten. In diesem Vortrag geht es um bodenbewohnende Pflanzenschädlinge wie Schnecken, Engerlinge, Maulwurfsgrillen und Wühlmäuse und was man dagegen unternehmen kann.

„Schnippeln, stutzen oder schneiden? Der fachgerechte Obstgehölzschnitt im Hausgarten“ ist das Thema des zweiten Vortrags am Dienstag 15. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr. Referent Sven Görlitz betont, dass Obstbäume gerade in den ersten Jahren regelmäßig einen Erziehungsschnitt benötigen. Dieser sei notwendig für einen stabilen Kronenaufbau, für einen guten Ertrag und für die Pflanzengesundheit.

Bei älteren Bäumen seien ein Auslichtungsschnitt und die Erneuerung von Fruchtholz wichtig. Bei dieser Veranstaltung wird praxisnah aufgezeigt, wie man seine Obstgehölze fachgerecht schneidet, welche Schnittwerkzeuge sich dafür eigenen und zu welchem Zeitpunkt die Schnittmaßnahmen durchgeführt werden. zg/ras

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Anmeldung sind unter gartenberatung-bw@verband-wohneigentum.de möglich.