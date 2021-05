Wieder im Gebet vereint

Brühl. „Nachdem mit dem allgemeinen Trend die Corona-Zahlen auch in Brühl gesunken sind, können wir unsere Gottesdienste nun wieder als Präsenzveranstaltungen anbieten“, freuen sich die beiden evangelischen Seelsorger Melanie Börnig und Marcel Demal in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde, „diese Entwicklung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Vorfreude“.

Ab dem Pfingstsonntag werden die Gläubigen wieder zur gewohnten Zeit um 10 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum zusammenfinden und Gottesdienst miteinander feiern.

Für die Teilnahme am Gottesdienst an Pfingstsonntag ist die telefonische Reservierung eines Sitzplatzes im Vorfeld verpflichtend. Bei den Vertretern der Kirchengemeinde, Telefon 0176/61 71 58 41, werden die Anmeldungen an diesem Freitag und am Samstag vor Pfingsten zwischen 10 und 15 Uhr entgegengenommen. Eine Anmeldung ist nur innerhalb des genannten Zeitraumes möglich, heißt es weiter. Für den Folgesonntag soll ab der kommenden Woche ein Online-Anmeldesystem über die Homepage freigeschaltet werden.

Beim Gottesdienstbesuch gelten die Regeln des Corona-Schutzkonzeptes: Abstand, FFP2-Maskenpflicht, Händedesinfektion und Dokumentation der Kontaktdaten. zg

