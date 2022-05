Wieder in der Kirche

Brühl. Nachdem auf Beschluss der Landesregierung die meisten Corona-Regeln im Alltag weggefallen sind, hat auch die evangelische Landeskirche in Baden ihre Empfehlungen an die Kirchengemeinden überarbeitet. Auf Grundlage dieser aktualisierten Empfehlungen hat der Brühler Kirchengemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Entscheidungen getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Künftig ist es allen Besuchern der Gottesdienste freigestellt, ob sie während des Gottesdienstes eine Maske tragen wollen oder nicht. Eine Pflicht zum Tragen der Maske besteht nicht mehr.

Die Abstände zwischen den Sitzplätzen werden von eineinhalb auf einen Meter reduziert.

„Die neuen Bestimmungen ermöglichen es uns auch, ab voraussichtlich Mitte Juni wieder regelmäßig Gottesdienste in unserer Kirche in der Kirchenstraße anzubieten; zwar noch nicht – wie vor Corona – im wöchentlichen Wechsel, aber dennoch soll unsere Kirche Schritt für Schritt wieder zu einem regulären Gottesdienstort werden. Darauf freuen wir uns“, teilt Pfarrer Marcel Demal mit. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2