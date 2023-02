Willkommen für Babys

Brühl. Mit einer eigens für die Gemeinde kreierten „Nubee Babybox“ erhalten die zahlreichen Neugeborenen künftig ein tolles Überraschungspaket. „Wir freuen uns über viele Neugeborene im Ort, die wir seit einigen Jahren mit dem Brühler Lätzchen, das gut ankommt, begrüßt haben“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Nun haben sich die Brühler Unternehmen Nubee Babybox von Unternehmensgründerin Sarah Ilhan, Edeka Embach und die „Bücher Insel“ mit der Gemeinde zusammengeschlossen.

Neben einer nützlichen Auswahl an Babyartikeln wird auch das Lätzchen in der Box enthalten sein. Ein Booklet liefert nützliche Infos für die erste Zeit mit dem Baby mit wichtigen Adressen, Babykursen, lokalen Shops und Tipps für Freizeitaktivitäten. Das Präsent wird mit den Begrüßungs- und Informationsschreiben an die Eltern aller neugeborenen Brühler Kinder verschickt. zg