Winterfeier unterbrochen: Feuerwehr muss in Brühl ausrücken

Brühl. Zur Winterfeier trafen sich am Samstagabend die Mitglieder aller Abteilungen der Feuerwehr mit ihren Familien in der Festhalle Brühl. Kurz vor Beginn um 19 Uhr ertönten die Funkmeldeempfänger und die Einsatzkräfte müssten zum 151. Einsatz ausrücken. In der Adlerstraße machte ein privater Rauchwarnmelder auf sich aufmerksam, meldet die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte die Wohnung öffneten, war diese verraucht. In der Küche konnte ein Kleinbrand schnell abgelöscht werden. 15 Hausbewohner mussten evakuiert werden und wurden in Fahrzeugen der Feuerwehr untergebracht.

Nachdem der Treppenraum und die Wohnung belüftet wurden, konnten alle in Ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge.

Nach dem Einsatz konnten die Kräfte wieder zu ihren Familien in die Festhalle zurück und sich am hervorragenden Buffet von Werner Kögel stärken. Bürgermeister Dr. Ralf Göck richtete seine Grußworte an die Versammlung und dankte dem Kommando mit einem Präsent für die sehr gute Arbeit.