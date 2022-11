Wintermarkt bei den Brühler "Buffalo's" auf der Ranch

Brühl. Zu einem Wintermarkt lädt der Countryclub „Buffalo’s“ an diesem Wochenende auf das Vereinsgelände im Weidweg ein. Handel und Wandel in Wildwestmanier werden an diesem Samstag, 12. November, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 13. November, von 11 bis 18 Uhr auf der Ranch nahe der Grillhütte stattfinden. An den Ständen können die Besucher allerlei handgefertigte Dinge erstehen, die teilweise schon einmal auf die nahende Adventszeit einstimmen sollen.

Damit Hunger und Durst gar nicht erst aufkommen können, bereiten die Wildwestfans auf der Ranch auch verschiedene Leckereien zu.

Abgerundet wird das Erlebniswochenende im Wilden Westen mit einem facettenreichen Programm. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck an diesem Samstag um 14 Uhr werden die „Kleinen Füchse“ vom Sonnenscheinhort auf der Bühne am Fuße der „Red Montains“ auftreten. Um 15 Uhr geben die Kerweborscht mit ihren munteren Liedern ein Stelldichein der guten Laune. Square Dance des Tanzvereins „Nawiegehtdas.de“ ist ab 16.30 Uhr vorgesehen und um 17 Uhr eine Kindertanzanimation „Hokey Pokey“ mit Pia Gärtner. Zudem wird den Tag über mit „Mobil kreativ“ ein Bastelspaß für alle Generationen versprochen. ras