„Wir fangen auf nach dem Schock“

Brühl/Schwetzingen. Die meisten trifft die Diagnose vollkommen unvorbereitet und wie der sprichwörtliche Faustschlag ins Gesicht: Krebs. Die Betroffenen fühlen sich oft alleingelassen, auch da im Gegensatz zu früheren Zeiten keine automatische Verrentung erfolgt. Die körperlichen Konsequenzen und die psychischen Folgen der Krankheit sind nicht selten heftig. Dabei ist die Psyche für den Heilungsprozess von großer Bedeutung und das „Auffangen“ daher umso wichtiger.

Seit über 40 Jahren gibt es die von der Brühlerin Emmy Becker mit ins Leben gerufene Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ (FSH), in der sich Betroffene gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen und ein umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot zur Verfügung gestellt wird. Nun traf sich die FSH Ortsgruppe Brühl-Schwetzingen nach langer Corona-Pause wieder im Gruppenraum der Schillerschule. Auf dem Programm stand die Verabschiedung von Gruppenleiterin Gardy Cerff nach neun Jahren und Kassiererin Karin Konczalla, die nach über 20 Jahren ihren Posten abgab, sowie Neuwahlen.

In den vergangenen zwei Jahren mit ihren Corona-bedingten Versammlungseinschränkungen und Lockdowns, in denen so gut wie gar nichts mehr ging, habe man sich nur wenige Male im kleinen Kreise treffen können, meinte Gardy Cerff. Dies mag wohl auch ein Grund für die besonders spürbare Wiedersehensfreude im Versammlungsraum gewesen sein. Ein festliches Buffet wartete schon auf der Theke und auf den Tischen besonders edle Teller, passend zum festlichen Anlass. Und auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck hatte es sich nicht nehmen lassen, der Sitzung beizuwohnen, genau wie der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Rudi Bamberger als Vertreter des Netzwerks Brühl, das alle Hilfsorganisationen untereinander, so auch die FSH, verbindet.

Fast wie eine Familie

Der Abend stand im Zeichen der Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements von Cerff und Konczalla und im Zeichen des Dankes, was in dessen Verlauf vielfach zum Ausdruck gebracht wurde. Denn ein wahrer Blumen- und Geschenkeregen prasselte auf sie nieder. Dankbarkeit mischte sich hier und da mit ein paar Tränen, ist die Gruppe doch über die Jahre fast wie eine Familie zusammengewachsen. Ein weiteres Geschenk der Gruppe und eine große Überraschung für die Geehrten war der Auftritt von Sängerin Martina Netzer, die den Abend musikalisch mit passend ausgesuchten Liedern und Kommentaren begleitete.

Dr. Ralf Göck dankte Gardy Cerff und Karin Konczalla herzlich für ihre Verdienste und betonte die Bedeutung der Gruppe. „Inzwischen weiß man, wie wichtig die Unterstützung für den Heilungsprozess ist, sodass Ihre Arbeit inzwischen zur Prävention gezählt wird“, erläuterte er und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Schön, dass Sie als Schwetzingerin auch über Ihre Tätigkeit in der Gruppe hinaus immer wieder in Brühl auf Veranstaltungen zu Gast sind. Wir als Gemeinde freuen uns, die FSH durch die Überlassung des Gruppenraumes und einen Zuschuss unterstützen zu können.“

Auch Barbara Lang, die stellvertretende Vorsitzende des FSH-Landesverbandes, bedankte sich bei beiden, bevor sie die Neuwahlen leitete. Erstaunt meinte sie: „Toll, dass es hier auch eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde gibt, das werde ich gleich mal den anderen Gruppen mitteilen.“

Rudi Bamberger und die gesamte Gruppe bedankten sich ebenfalls mit Geschenken. Dankesrufe hallten durch den Raum, die man der Lautstärke nach sogar bis nach Schwetzingen gehört haben mag.

Über 80 Gesprächskreise

In ihrer Abschiedsrede betonte Gardy Cerff ihre Dankbarkeit für die zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung und unterstrich die Bedeutung des Unterstützungsangebotes: „Wir arbeiten nach dem Prinzip ‚Krebskranke helfen Krebskranken‘. Wir fangen auf nach dem Schock der Diagnose, wir informieren über die Hilfsmöglichkeiten des Gesundheitssystems und wir begleiten durch das Angebot von Gesprächskreisen und von gesundheitsbezogenen Vorträgen.“

Über 80 Gesprächskreise hätten stattgefunden, Meditation, Yoga und Spaziergänge seien ebenfalls veranstaltet worden. „Ab Januar 2019 wurde von mir in Kooperation mit der GRN-Klinik ein Onko-Café eingerichtet. Ich hoffe sehr, dass dies vom neuen Team weitergeführt wird“, sagte Cerff.

In der FSH-Gruppensatzung sei für leitende Ehrenämter ein Höchstalter von 70 Jahren vorgesehen, meinte sie weiter. „Vielleicht ließe sich das auch ändern, aber das müsste erst beschlossen werden“, meinte die 71-Jährige. Zur neuen Gruppenleiterin wurde die bisherige Stellvertreterin Viola Fischer gewählt. Neue stellvertretende Leiterinnen sind nun Bruni Göde und Ingrid Merx. Und die Aufgabe der Kassiererin übernahm Jacckeline Pillco. mon