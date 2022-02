„Wir sind für das Projekt“

Brühl. Die jüngste Sitzung des Technischen Ausschusses im Gemeinderat verlief eher unkonventionell. Das bietet Raum für entsprechende Missverständnisse.

Die Grüne Liste (GLB) widerspricht in einer Stellungnahme unserer Darstellung beim Beschluss zur Umgestaltung der alten Postfiliale im Schrankenbuckel (SZ vom 16. Februar). „Im Bericht wurden die Stellungnahmen von Peter Pott und Peter Frank leider nicht ganz richtig wiedergegeben. Richtig ist, dass die GLB den Antrag zum Umbau des alten Postgebäudes wie beantragt unterstützt, mit der Umgestaltung der jetzigen Schrägparker und der Reduzierung der Parkplätze von sieben auf fünf Plätze“, heißt es im Nachgang. Die Gestaltung mit begrünten Vorgärten sei sogar befürwortet worden, meinen sie. „Die Äußerung, dass ,zwei Parkplätze weniger nicht akzeptiert werden können’, ist so nicht gefallen“, meint die Fraktion. Die Formulierung „stimmten für den Antrag von Schnepf, so lange das Einvernehmen zu verweigern, bis geregelt sei, dass kein einziger Parkplatz dem Bauprojekt geopfert werde“, sei aus ihrer Sicht ebenfalls nicht zutreffend.

Finanzierung klären

Die GLB sei für das Projekt in der beantragten Form. Sie ist der Meinung, die Zustimmung sei zum Vorschlag des Bürgermeisters erfolgt, zunächst vertragliche Voraussetzungen und Finanzierung zu klären und dann die Entscheidung herbeizuführen. ras

