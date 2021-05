Wo ist das (9)?

Brühl. Kunstvolle Mosaike spiegeln sich in diesem Bild. Der Innenraum dieses Gebäudes ist mit vielen tausend Steinchen ausgelegt und stellt für Kunstgenießer ein wertvolles Kleinod dar. Das Gebäude steht von der Gemarkung betrachtet auf geschichtlich ehrwürdigem Boden, nämlich in etwa dort, wo in der ersten Brühler Kirche um das Jahr 1000 das heilige Opfer gefeiert wurde.

Wissen Sie, um welches Gebäude es sich handelt? Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit „Kurpälzer Produkten“. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Brühl“ bis Dienstag, 26. Mai, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, um welches Gebäude es sich auf dem Bild handelt – und wo er steht. caz/Bild: Schwindtner