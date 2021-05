Wo ist der nächste Hydrant?

Brühl. Viele wissen nicht, was die kleinen viereckigen Schilder an der Hauswand oder an Laternen zu bedeuten haben. Die Striche und Zahlen geben der Feuerwehr im Notfall genau an, wo sie den nächsten Hydranten finden. Doch häufen sich die Fälle von Vandalismus an Hydranten-Schildern, berichtet die Feuerwehr.

Die Tafeln würden teilweise abgerissen oder mit Aufklebern igrendwelcher Gruppen schlichtweg unlesbar gemacht. „Dabei sind diese Schilder für die Feuerwehr im Einsatzfall sehr wichtig“, sagt Marco Krupp. Die Tafeln helfen den Einsatzkräften schnell, den nächsten Hydranten aufzufinden und so die Löschwasserversorgung zu sichern. Durch fehlende oder mutwillig unkenntlich gemachte Schilder gehe damit wichtige Zeit für die Suche nach dem Hydranten verloren.

Im Einsatz sei aber genau diese Schnelligkeit oft der wichtigste Faktor, um erfolgreich Hilfe zu leisten und Menschenleben zu retten, sagt Krupp. „Daher möchten wir die Bevölkerung von Brühl bitten, beschädigte oder fehlende Hydranten-Schilder an das Ordnungsamt zu melden, damit diese wieder für die Einsatzkräfte zu finden sind.

Hinweise für die Feuerwehr

Und dann erklärt er die Bedeutung von Hydranten-Schildern, zwar sei der rot leuchtende Hydrant immer mehr aus dem Straßenbild verschwunden. Ersetz worden sei er allerdings durch den unter der Oberfläche schlummernden und auf seinen Einsatz wartenden Unterflurhydranten, der an seiner ovalen Form und dem eingegossenen Wort „Hydrant“ zu erkennen sei. Diese Markierungen seien auch gemäß Straßenverkehrsordnung stets frei zu halten.

Zur Löschwasserentnahme seien in Abständen von etwa 100 bis 200 Metern Hydranten in die Rohrleitungen des Wassernetzes eingebaut. „Wir können nach Öffnen der Straßenkappe ein Standrohr mit Anschlüssen für Wasserschläuche auf den Unterflurhydranten aufsetzen und somit schnell mit dem Löschen von Bränden beginnen“, so Krupp, „damit wir Hydranten auch schnell auffinden können, werden Hydranten-Hinweisschilder an Hauswänden, Zäunen oder besonderen Pfählen angebracht“.

Doch was bedeuten die Zahlen darauf? Die obere Zahl gibt Aufschluss über die Wasserleitung die den Hydranten speist. In unserem Fall hat das Wasserrohr einen Durchmesser von 80 Millimetern. „Für uns ist das wichtig, denn je größer diese Zahl desto mehr Wasser können wir abzapfen“, so der Kommandant. Die mittlere Zahl gibt den seitlichen Abstand vom Schild bis zum Hydranten an, die untere Zahl die Entfernung vom Schild zur Straßenmitte hin. Dort findet man dann im Boden den ovalen Deckel des Unterflurhydranten . ras/sb

