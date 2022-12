Wohin geht denn nun die weitere Entwicklung?

Brühl/Region. Sie wollen, wie sie immer wieder betonen, die Bevölkerung rechtzeitig ins Boot holen. Und so lädt das Unternehmen „GeoHardt“, das die Erdwärme der Region wirtschaftlich nutzen möchte, am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 16 Uhr zu einem Informationstag „3D Seismik“ auf den Parkplatz „Alter Messplatz“ in Schwetzingen ein. Auch Brühl ist seit vielen Jahren ein Ort, auf dem die verschiedenen Unternehmen nach und nach s die Erdwärme nutzen möchten.

An diesem Aktionstag informieren die Projektverantwortlichen von „GeoHardt“ über den genauen Ablauf der kommenden 3D-Seismik und stehen für Fragen zum Projekt zur Verfügung. Dabei kann auch ein Blick auf die eingesetzte Technik geworfen werden: Vor Ort ist ein Messfahrzeug ausgestellt, mit dem die Messungen im Potenzialgebiet – und Brühl gehört da bekanntlich auf jeden Fall dazu – durchgeführt werden.

Die „GeoHardt“, eine Tochtergesellschaft der regionalen Energieversorger EnBW und MVV, möchte heißes Tiefenwasser aus dem Oberrheingraben für eine CO2-freie Wärmeversorgung nutzen und damit, wie das Konsortium betont, anteilig die Wärmeerzeugung des Großkraftwerks Mannheim ersetzen. Nach ersten geologischen Voruntersuchungen wurde ein Potenzialgebiet mit einer Größe von 7000 Hektar identifiziert.

In diesem Gebiet wird das Unternehmen nun mittels 3D-Seismik geologische Bohrziele suchen, um bis zu drei Standorte für Geothermie-Heizwerke festzulegen: Inwieweit Brühl mit seinen beiden halb fertigen Bohrungen dazugehört, wird sich zeigen.

Während des gesamten Projektverlaufs will „GeoHardt“ nach eigenem Bekunden besonderen Wert darauf legen, die Kommunen, die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange ausführlich und regelmäßig zu informieren. Um so früh wie möglich in einen öffentlichen Dialog zu treten, wurden ein politischer Begleitkreis, ein Fachbeirat und zusätzlich ein Dialogforum mit Zufallsbürgern ins Leben gerufen.

Der Schwerpunkt des Dialogforums liegt auf der Information der Bürger und Klärung von Fragen durch das Projektteam selbst sowie durch externe Experten. zg/ras

Info: Treffen am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 16 Uhr auf dem Schwetzinger Messplatz.