Wohnraum soll entstehen

Brühl. Der Ratsausschuss für Technik und Umwelt trifft sich am Montag, 14. Februar, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen vier Baumaßnahmen. Im Luftschiffring möchte ein Bauherr eine Genehmigung bekommen, ein bestehendes Gebäude abzureißen und durch ein Wohn- und Geschäftshaus zu ersetzen. Außerdem geht es um die Errichtung einer überdachten Sommerterrasse bei der Bar-Lounge „Altes Kaffeehaus“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegenüber in der ehemaligen Postfiliale am Schrankenbuckel sollen vier Wohneinheiten in der früheren Schalterhalle entstehen und ein Zweifamilienhaus in der Neugasse als Modernisierungsmaßnahme aufgestockt werden.

Anmeldung per Telefon

Wegen der Beschränkung auf acht Plätzen für die Öffentlichkeit müssen sich Interessierte bis Montag, 14. Februar, um 12 Uhr telefonisch angemeldet haben. ras

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Anmeldungen an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30.